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Agenda

'Coruña Cuida' | Primer foro del envejecimiento y los cuidados 

Dos personas mayores se toman de la mano
Dos personas mayores se toman de la mano
Archivo El Ideal Gallego

Este jueves 1, el salón de actos de la ONCE, acoge el I Foro del Envejecimiento y los Cuidados, entre las 10.00 y las 14.00 horas.  El foro nace como un espacio de encuentro, reflexión y participación en torno a uno de los grandes retos de nuestra sociedad: cómo envejecer con mayor bienestar, autonomía, participación y calidad de vida. Esta primera edición se celebrará bajo el lema: “Coruña Cuida: Envejecer con bienestar y cuidados para una vida plena” 

El evento está organizado en colaboración por: AECO · Asociación de Amas de Casa de A Coruña y AYENDO – Ayuda en Domicilios. Va dirigido a personas mayores, familias y cuidadores, profesionales sanitarios, sociosanitarios y de la atención domiciliaria, asociaciones y entidades sociales, universidad, administraciones públicas y público interesado.  

Cartel de presentación del Foro 'Coruña cuida'
Cartel de presentación del Foro 'Coruña cuida'
Cedido

Tres mesas de reflexión

MESA 1. Vivir más y mejor: salud, prevención y bienestar en el envejecimiento 

MESA 2. Nuestro día a día: retos, enfermedades y calidad de vida 

MESA 3. Cuidar en primera persona 

Algunos de los ponentes son: Dra. Blanca Laffon Lage, catedrática de Psicobiología en la UDC;  Elisa Catora Sánchez, directora de Afaco; Dr. Juan Pérez Bautista, médico cuidador; 

Ponentes foro 'Coruña cuida'
Ponentes foro 'Coruña cuida'
Cedida

A lo largo de la jornada se recogerán opiniones, reflexiones y propuestas de los asistentes. Tras el Foro se elaborará el documento: '10 conclusiones y 10 propuestas para una ciudad que cuida' que recogerá las principales ideas y propuestas surgidas durante la jornada.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo. La inscripción puede realizarse en 

Fecha Iniciojueves, 1 de octubre de 2026 10:00

LugarSalón de actos de la ONCE

Dirección Rúa Cantón Grande, 3, 15003 A Coruña, España

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