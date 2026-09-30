'Coruña Cuida' | Primer foro del envejecimiento y los cuidados 

Dos personas mayores se toman de la mano Archivo El Ideal Gallego

Este jueves 1, el salón de actos de la ONCE, acoge el I Foro del Envejecimiento y los Cuidados, entre las 10.00 y las 14.00 horas. El foro nace como un espacio de encuentro, reflexión y participación en torno a uno de los grandes retos de nuestra sociedad: cómo envejecer con mayor bienestar, autonomía, participación y calidad de vida. Esta primera edición se celebrará bajo el lema: “Coruña Cuida: Envejecer con bienestar y cuidados para una vida plena”

El evento está organizado en colaboración por: AECO · Asociación de Amas de Casa de A Coruña y AYENDO – Ayuda en Domicilios. Va dirigido a personas mayores, familias y cuidadores, profesionales sanitarios, sociosanitarios y de la atención domiciliaria, asociaciones y entidades sociales, universidad, administraciones públicas y público interesado.

Cartel de presentación del Foro 'Coruña cuida' Cedido

Tres mesas de reflexión

MESA 1. Vivir más y mejor: salud, prevención y bienestar en el envejecimiento

MESA 2. Nuestro día a día: retos, enfermedades y calidad de vida

MESA 3. Cuidar en primera persona

Algunos de los ponentes son: Dra. Blanca Laffon Lage, catedrática de Psicobiología en la UDC; Elisa Catora Sánchez, directora de Afaco; Dr. Juan Pérez Bautista, médico cuidador;

Ponentes foro 'Coruña cuida' Cedida

A lo largo de la jornada se recogerán opiniones, reflexiones y propuestas de los asistentes. Tras el Foro se elaborará el documento: '10 conclusiones y 10 propuestas para una ciudad que cuida' que recogerá las principales ideas y propuestas surgidas durante la jornada.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo. La inscripción puede realizarse en