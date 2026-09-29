Aprender a parar | Estrés y cáncer de mama: una mirada integral

Aprender a parar Cedida

Este viernes, 2 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas, la Fundación Paideia acoge una nueva edición de Senoforum, un evento organizado por la Unidad de Mama del Hospital HM Modelo que se ha convertido ya en una referencia en la divulgación y el abordaje integral del cáncer de mama, un espacio consolidado de encuentro, intercambio de experiencias y aprendizaje compartido entre ponentes y público, integrado fundamentalmente por pacientes con cáncer de mama.

Este año, el evento alcanza su décima edición en un recorrido solo interrumpido durante los años de pandemia. En esta ocasión, el foco estará puesto en la gestión del estrés, tanto antes como después del diagnóstico, pero abordará la enfermedad y sus secuelas desde todos los puntos de vista, tanto físicos como emocionales.

Se ruega confirmación de asistencia en el correo jrfernandez@hmhospitales.com