Rehén de sí mismo Instagram

El jueves 1 de octubre a las 19:30 horas, el Circo de Artesáns acoge la presentación del libro 'Rehén de sí mismo. Hallazgo y mito de Constantino I', la nueva obra de Javier Martín Betanzos editada por ELVO Editorial.

Una novela histórica ambientada en el Bajo Imperio romano (concretamente desde la agonía de la tetrarquía Diocleciano en el año 284 d. C. hasta la muerte Constantino I). Entre la realidad histórica y la construcción del mito, Rehén de sí mismo explora la figura compleja y contradictoria de Constantino I: conquistador y legislador, visionario y verdugo, fundador de una nueva era y prisionero de la imagen que él mismo forjó para la posteridad. Una novela sobre el poder absoluto, la manipulación de los símbolos y el nacimiento de un mundo cuyas consecuencias aún perduran.

El acto contará con la presencia del autor, quien estará acompañado por el escritor Miguel A. Mato Fondo.

Al finalizar el evento, se abrirá un turno de preguntas para los medios y los asistentes.