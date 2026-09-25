Jornada sobre cardiopatías congénitas y voluntariado

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El Centro Cívico de San Diego, en A Coruña, acogerá este sábado, 26 de septiembre, una jornada formativa dedicada a los cuidados médicos de las cardiopatías congénitas y a la formación del voluntariado.

La iniciativa reunirá a profesionales del ámbito sanitario, voluntarios, familias de acogida y representantes de las instituciones para compartir conocimientos y experiencias sobre el acompañamiento a menores que necesitan atención médica especializada.

La jornada comenzará a las 10:00 horas, con la recepción de los participantes y la entrega de material. Quince minutos después tendrá lugar el acto inaugural, que correrá a cargo de Raúl Besada Vázquez, delegado de la Fundación Tierra de Hombres en Galicia, y Nereida María Canosa Domínguez, concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade del Concello da Coruña.

Uno de los principales bloques de la jornada estará dedicado a conocer mejor las cardiopatías congénitas y el proceso que acompaña a los menores que necesitan tratamiento.

A las 10:30 horas, María Filgueira, coordinadora del proyecto, ofrecerá la ponencia 'Viaje hacia la vida: el engranaje legal, médico y humano', en la que se abordarán los diferentes aspectos que intervienen en estos procesos.

A continuación, a las 10:50 horas, los profesionales Javier Rodríguez Represa y Fernando Rueda Núñez, de la Unidad de Cardiología Infantil del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), explicarán las claves para entender las cardiopatías congénitas.

Tras una pausa para el café a las 11:15 horas, el programa continuará con diferentes testimonios y ponencias centrados en el acompañamiento y el papel de las personas que participan en estos proyectos.

A las 11:40 horas llegará el turno del testimonio de Cristina, voluntaria de ASF, que hablará sobre el acompañamiento durante los desplazamientos aéreos.

Diez minutos después, Noelia Pago, de la Jefatura de la Policía Nacional en A Coruña, explicará el papel de la Policía de Fronteras en estos procesos.

El programa continuará a las 12:00 horas con la intervención de Montse Grande, voluntaria de la Fundación Tierra de Hombres, que abordará el papel del voluntariado hospitalario.

También tendrán protagonismo las familias que participan directamente en el proceso de acogida. A las 12:15 horas, Carmen y Belisario, como familia de acogida, compartirán su experiencia y explicarán la importancia de este apoyo para los menores y sus acompañantes.

La jornada finalizará a las 12:30 horas con el acto de clausura.

La iniciativa pretende ofrecer una visión integral de la atención a los menores con cardiopatías congénitas, combinando la perspectiva médica, legal y social con las experiencias de voluntarios y familias.

La participación de profesionales del CHUAC permitirá acercar a los asistentes información especializada sobre estas patologías, mientras que los testimonios de quienes participan en los procesos de acompañamiento servirán para mostrar la dimensión humana de estos proyectos.

De esta forma, A Coruña será este sábado escenario de un encuentro que pone el foco no solo en los cuidados médicos, sino también en la importancia del acompañamiento, la acogida y la colaboración entre profesionales, instituciones, voluntariado y familias.