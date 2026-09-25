Charla sobre celiaquía en los centros escolares

El Corte Inglés Cedida

El Corte Inglés de A Coruña celebrará el próximo 14 de octubre, a las 19:00 horas, una charla informativa sobre la enfermedad celíaca en los centros escolares, organizada en colaboración con la Asociación de Celíacos de Galicia (ACEGA).

La actividad tiene como objetivo acercar a familias, docentes, personal educativo y público general información útil y práctica sobre esta enfermedad autoinmune, contribuyendo a una mayor concienciación social y a la creación de entornos escolares más seguros para los niños y niñas que la padecen.

Durante la sesión se explicará qué es la enfermedad celíaca y por qué la dieta sin gluten constituye actualmente su único tratamiento eficaz. Asimismo, se abordarán aspectos fundamentales para prevenir el contacto cruzado en aulas, comedores y actividades educativas, así como recomendaciones sobre materiales, procedimientos y hábitos que ayudan a minimizar riesgos en el ámbito escolar.

La charla será impartida por Nuria Colmenero, responsable del Departamento de Restauración y Seguridad Alimentaria de ACEGA, quien compartirá conocimientos y experiencias dirigidos a facilitar la convivencia diaria de los menores con celiaquía dentro de la comunidad educativa.

Con esta iniciativa, El Corte Inglés reafirma su compromiso con la divulgación de hábitos saludables y con la promoción de actividades formativas que contribuyan al bienestar y la inclusión de las personas.

La asistencia es gratuita, previa reserva de plaza a través del correo electrónico eventosacoruna@elcorteingles.es.