Charla sobre la enfermedad celíaca en El Corte Inglés 

El Corte Inglés de Ramón y Cajal Quintana

Este miércoles 14, a las 19.00 horas, El Corte Inglés presenta una charla informativa sobre la enfermedad celíaca en los centros escolares, organizada en colaboración con la Asociación de Celíacos de Galicia (ACEGA).

La actividad tiene como objetivo acercar a familias, docentes, personal educativo y público general información útil y práctica sobre esta enfermedad autoinmune, contribuyendo a una mayor concienciación social y a la creación de entornos escolares más seguros para los niños y niñas que la padecen.

Durante la sesión se explicará qué es la enfermedad celíaca y por qué la dieta sin gluten constituye actualmente su único tratamiento eficaz. Asimismo, se abordarán aspectos fundamentales para prevenir el contacto cruzado en aulas, comedores y actividades educativas, así como recomendaciones sobre materiales, procedimientos y hábitos que ayudan a minimizar riesgos en el ámbito escolar.

La charla será impartida por Nuria Colmenero, responsable del Departamento de Restauración y Seguridad Alimentaria de ACEGA.

La asistencia es gratuita, previa reserva de plaza a través del correo electrónico eventosacoruna@elcorteingles.es.