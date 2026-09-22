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Agenda

Presentación del libro 'Santiago'

Francisco Narla 
El Ideal Gallego

La Fundación Luis Seoane acogerá este jueves, 24 de septiembre, a las 19:30 horas, la presentación del último tomo de la saga Compostela, del escritor gallego Francisco Narla.

El encuentro ofrecerá al público la oportunidad de conocer de primera mano la nueva entrega de una saga vinculada a la historia, el territorio y el universo de Santiago de Compostela, de la mano de uno de los autores gallegos de mayor trayectoria dentro de la narrativa histórica.

La cita tendrá lugar en la Fundación Luis Seoane, en A Coruña, y está abierta a todas aquellas personas interesadas en la literatura y, especialmente, en la novela histórica y en la obra del escritor gallego.

Fecha Iniciojueves, 24 de septiembre de 2026 19:30

LugarFundación Luis Seoane

Dirección Rúa San Francisco, 27, 15001 A Coruña, España

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