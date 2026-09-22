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Agenda

Presentación de 'Diccionario Sabina' de Pablo Noval

Sabina en el coliseum de A Coruña. Fotos Germán Barreiros (11)
Sabina en un concierto en el Coliseum
 Germán Barreiros

El próximo jueves 24 de septiembre, a las 18.30 horas, Pablo Noval presenta su libro 'Diccionario Sabina' en el Espazo Lector Novel.

Al autor le acompañará Luis Moro, profesor de derecho y músico; y el cantautor César de Centi, que interpretará canciones de Joaquín Sabina.

'Diccionario Sabina' pretende reclamar la figura del cantante, en este caso Joaquín Sabina, como mediador o mensajero, como cronista y maestro. Se propone un viaje a través de todos sus discos que se culmina con el diccionario.  Esta investigación sirve para entender que Sabina posee mucho más que un repertorio: es el dueño de las llaves que nos abre las puertas de mundos más amplios, de lecturas nuevas o de experiencias compartidas.

Fecha Iniciojueves, 24 de septiembre de 2026 18:30

LugarEspazo Lector Nobel

Dirección Rúa Padre Feijoo, 1, 15010 A Coruña, España

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