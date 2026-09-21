Érase una red | 'Orbital'

Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto Quintana

Qué dejó el eclipse del 12 de agosto en A Coruña será el eje de la próxima sesión de 'Érase una red'. HI Coruña propone una conversación sobre cómo lo vivieron sus habitantes y visitantes, qué supuso para la actividad cultural y turística de la ciudad y qué aprendimos de aquella experiencia.

HI Coruña acogerá el encuentro el próximo 24 de septiembre a las 20:00 horas, con la novela Orbital, de Samantha Harvey, como punto de partida para explorar la relación entre un acontecimiento astronómico, la experiencia colectiva y nuestra forma de mirar el planeta.

El episodio 16 del ciclo recuperará un fenómeno que situó a Galicia, y especialmente a A Coruña, en una posición privilegiada para su observación. La conversación abordará tanto su dimensión científica como su impacto en la vida de la ciudad: la preparación para recibirlo, el interés que despertó y su proyección cultural y turística.

Participarán Marcos Pérez Maldonado, director de los Museos Científicos de A Coruña, y Gonzalo Henrique Castro Prado, concelleiro de Cultura y Turismo del Concello de A Coruña. Sus perspectivas permitirán conectar la divulgación astronómica con la experiencia de una ciudad que se convirtió en lugar de encuentro para contemplar el eclipse.

La conversación, moderada por la escritora Silvia Salgado, partirá de la mirada que propone Orbital: observar la Tierra desde cuatrocientos kilómetros de altura y descubrir lo extraordinario en lo cotidiano. Desde esa perspectiva, los participantes explorarán cómo un eclipse transforma nuestra percepción del tiempo y del paisaje y se convierte en una experiencia compartida.

La tertulia abordará también qué permanece después del acontecimiento: los aprendizajes, los recuerdos y la curiosidad científica que despierta, así como su capacidad para cambiar nuestra relación con el entorno.