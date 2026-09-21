Real Academia Galega de Belas Artes Archivo El Ideal Gallego

Este martes 22, a las 19.30 horas, dentro de la programación de los Martes das Artes, Pablo Gallego Picard impartirá la conferencia 'Dous proxectos de espazos para traballo colectivo'

La conferencia presentará dos proyectos recientemente terminados:

Rehabilitación de una antigua nave de granos y su entorno, para la nueva sede de Corporación Hijos de Rivera, 2019-2025, de Manuel Gallego Jorreto y Pablo Gallego Picard Oficinas centrales para la nueva fábrica de Estrella Galicia en Morás, 2021-2026, por Pablo Gallego Picard.

Cartel promocional de la conferencia impartida en la Real Academia de Belas Artes Cedida

Ambos proyectos abordan la creación de espacios de trabajo colectivo bajo nuevas condiciones de sustentabilidad ambiental. La charla forma parte del ciclo de conferencias 'Experiencias en arquitectura. Investigacións e realizacións recentes', actividad coordinada por el arquitecto y académico Xosé Manuel Casabella López.

La conferencia se realizará en el Salón de Actos da Real Academia Galega de Belas Artes (Praza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) con entrada libre hasta completar el aforo.