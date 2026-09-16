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Agenda

Conferencia 'A arquitectura da mikve sefardí da Coruña: unha aproximación desde a arqueoloxía virtual'

Conferencias AC Alexandre Bóveda
'A arquitectura da mikve sefardí da Coruña: unha aproximación desde a arqueoloxía virtual'
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O xoves 17 de setembro ás 19.30 horas a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda a conferencia 'A arquitectura da mikve sefardí da Coruña: unha aproximación desde a arqueoloxía virtual', a cargo de Luís Antonio Hernández Ibáñez, profesor do Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos da UDC, e de Marco Antonio Rivas Nodar, arqueólogo municipal da Coruña.

A mikve da Coruña constitúe un dos vestixios materiais máis singulares da presenza de comunidades xudías en Galicia. Esta conferencia presentará os resultados dun estudo centrado na súa arquitectura, combinando a análise arqueolóxica tradicional coas ferramentas da arqueoloxía virtual. A través da documentación gráfica, da análise estratigráfica e da reconstrución tridimensional, abordarase a configuración espacial da mikveh e a súa funcionalidade ritual.

A aplicación de metodoloxías dixitais permite explorar novas hipóteses sobre a forma orixinal da mikveh, os seus sistemas construtivos e os cambios experimentados ao longo do tempo, contribuíndo á súa interpretación e valorización patrimonial. Deste xeito, a arqueoloxía virtual convértese nunha ferramenta fundamental para a investigación e difusión do patrimonio xudeu medieval e ofrece unha nova perspectiva sobre un dos elementos máis relevantes da herdanza sefardí da Coruña.

Fecha Iniciojueves, 17 de septiembre de 2026 19:30

LugarAgrupación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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