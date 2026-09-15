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Agenda

Presentación do libro 'Da aldea ao transatlántico: A viaxe silenciosa da emigración galega (1880-1930)'

Emigración galega
Emigración galega
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda 

O mércores 16 de setembro, ás 19:30 horas, a Asociación Cultural Alexandre Bóvedra acolle a presentación do libro 'Da aldea ao transatlántico: A viaxe silenciosa da emigración galega (1880-1930)', unha oportunidade para coñecer a historia máis humana e menos coñecida do noso éxodo.

Máis alá dos grandes mitos e das cifras oficiais, esta conferencia repasa o día a día de quen tivo que marchar e o que acontecía nas adegas dos barcos de vapor. A partir das memorias dos inspectores que viaxaban a bordo, coñeceremos as estratexias de supervivencia, os abusos e as redes de axuda mutua que as familias do noso rural organizaron para afrontar unha travesía chea de perigos. Desde a partida da aldea ata a chegada aos portos de destino, a charla repasa as luces e as sombras dun proceso colectivo que marcou a identidade de Galiza.

A conferencia será impartida por Jorge Castro Ruso, bibliotecario con longa traxectoria e relación estreita co mundo da emigración galega. Durante 20 anos impartiu cursos e coordinou actividades en centros galegos da Arxentina, Uruguai, Brasil, Venezuela, Cuba, Alemaña e Suíza, países aos que viaxou en repetidas ocasións, e traballou tamén en diferentes etapas na Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia.

Fecha Iniciomiércoles, 16 de septiembre de 2026 19:30

LugarAsociación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 1, 15003 A Coruña, España

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