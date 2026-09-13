Presentación de la biografía ilustrada 'Begoña Caamaño'

Biografía ilustrada Begoña Caamaño Cedida

La figura de Begoña Caamaño se acerca al público infantil y juvenil a través de una nueva biografía ilustrada publicada por Ediciones Embora. La obra se presentará el lunes 14 de septiembre, a las 20.00 horas, en un acto que contará con la participación de la ilustradora Nerea Gómez y de los coautores de los textos, Icía Varela y Xosé Manuel Varela, acompañados por la escritora Emma Pedreira.

El libro recorre la infancia, la formación y la trayectoria profesional de Caamaño como periodista y escritora, además de poner el foco en los valores que marcaron su obra y su compromiso con la lengua gallega, la igualdad, el feminismo y la memoria.

Uno de los apartados centrales de la publicación está dedicado a sus dos principales novelas, Circe o el placer del azul y Morgana en Esmelle. En ellas, la autora revisó los mitos clásicos y artúricos desde nuevas perspectivas, dando protagonismo y voz a las mujeres.

La biografía incorpora también mapas, redes de personajes y otros recursos visuales que ayudan a comprender el universo literario de Caamaño y facilitan que los lectores más jóvenes se acerquen a sus obras.