Charla: Cuando una vida se convierte en relato Concello de A Coruña

'Cuando una vida se convierte en relato', propone un recorrido por el proceso de transformar una existencia real en una narración biográfica rigurosa, comprensible y atractiva.

A partir de figuras tratadas en sus obras como Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Houdini, Arthur Conan Doyle, Antoine de Saint-Exupéry o el Barón Rojo, Caamaño abordará la búsqueda y el contraste de fuentes, la selección de los episodios más relevantes, la distancia entre el personaje histórico y el mito, y los recursos narrativos que permiten ordenar una vida sin falsear los hechos.

También reflexionará sobre la presencia inevitable de la mirada del biógrafo y sobre la frontera entre verdad histórica e interpretación literaria, para mostrar que contar una vida no consiste únicamente en reunir datos, sino en encontrar el hilo humano que los conecta.