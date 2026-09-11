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Charla | Cuando una vida se convierte en relato

Charla: Cuando una vida se convierte en relato
Charla: Cuando una vida se convierte en relato
Concello de A Coruña

'Cuando una vida se convierte en relato', propone un recorrido por el proceso de transformar una existencia real en una narración biográfica rigurosa, comprensible y atractiva. 

A partir de figuras tratadas en sus obras como Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Houdini, Arthur Conan Doyle, Antoine de Saint-Exupéry o el Barón Rojo, Caamaño abordará la búsqueda y el contraste de fuentes, la selección de los episodios más relevantes, la distancia entre el personaje histórico y el mito, y los recursos narrativos que permiten ordenar una vida sin falsear los hechos. 

También reflexionará sobre la presencia inevitable de la mirada del biógrafo y sobre la frontera entre verdad histórica e interpretación literaria, para mostrar que contar una vida no consiste únicamente en reunir datos, sino en encontrar el hilo humano que los conecta.

Fecha Iniciojueves, 12 de noviembre de 2026 19:00

LugarBiblioteca Municipal Fórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

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