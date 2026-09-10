Ciclo 'Referentes' de Campus Training 

La fachada de Ikea

El centro de formación para el empleo Campus Training, originario de A Coruña, trae a la ciudad su ciclo 'Referentes' de la mano de IKEA. Campus Training organiza la charla sobre el oficio de interiorista “El poder de convertir espacios MEH en espacios WOW: El oficio de interiorista”, que tendrá lugar el próximo jueves 17 de septiembre en el espacio multiusos de IKEA A Coruña y será de acceso libre previa inscripción en este enlace.

Laura Pérez, responsable de Interiorismo y Marketing de IKEA A Coruña, e Inés Díaz, responsable de Interiorismo en IKEA A Coruña, hablarán sobre la realidad de la profesión, de cómo un interiorista puede reconvertir un espacio o de la diferencia entre “decorar” y “hacer interiorismo”. Además, pondrán en práctica la teoría planteando un proyecto para convertir un espacio pequeño en una estancia agradable.