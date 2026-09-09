Edificio del Muncyt Archivo El Ideal Gallego

El jueves 17, a las 19.00 horas, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) inicia el ciclo de conferencias 'Los instrumentos de Humboldt. Herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza'.

Con la coordinación científica de Miguel Ángel Puig-Samper, en el ciclo se abordarán diferentes aspectos relacionados con la figura de Alexander von Humboldt: sus viajes, su metodología científica y la estrecha relación que mantuvo el naturalista alemán con los instrumentos científicos.

La conferencia inaugural estará a cargo de Rafael Sagredo Baeza, Premio Nacional de Historia en Chile (2022) y profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sagredo profundizará en el trayecto del naturalista alemán por la cordillera de los Andes.

Cartel del ciclo de conferencias sobre Alejandro de Humboldt en el Muncyt Cedida

Miguel Ángel Puig-Samper es profesor de investigación del Instituto de Historia del CSIC y comisario de la exposición temporal 'Los instrumentos de Humboldt', abierta al público en el horario del museo.

El ciclo cuenta con la colaboración de la Embajada de la República Federal de Alemania y la Fundación Ignacio Larramendi.