Conferencia | 'Querida yo: tenemos que hablar'

La psicóloga Elizabeth Clapés Cedida

En esta conferencia, Elizabeth Clapés ofrece una guía para aprender a vivir de forma más amable con nosotros mismos, evitando el sufrimiento innecesario.

A partir de su enfoque sobre la gestión de las dificultades que inevitablemente aparecen en la vida, y lejos de minimizar el dolor, esta conferencia enseñará a relativizar sin invalidar, a sostener el dolor y a desarrollar una mirada más amable, resiliente y proporcionada sobre lo que te ocurre.

La conferencia pretende cambiar la forma de afrontar la vida, ofrecer una nueva perspectiva y herramientas prácticas para aplicar en el día a día.

Las entradas ya están disponibles en Ataquilla por 33 euros.