Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Conferencia | 'Querida yo: tenemos que hablar'

QueridaYo-sintexto_A3-728x1030
La psicóloga Elizabeth Clapés
Cedida

En esta conferencia, Elizabeth Clapés ofrece una guía para aprender a vivir de forma más amable con nosotros mismos, evitando el sufrimiento innecesario.

A partir de su enfoque sobre la gestión de las dificultades que inevitablemente aparecen en la vida, y lejos de minimizar el dolor, esta conferencia enseñará a relativizar sin invalidar, a sostener el dolor y a desarrollar una mirada más amable, resiliente y proporcionada sobre lo que te ocurre.

La conferencia pretende cambiar la forma de afrontar la vida, ofrecer una nueva perspectiva y herramientas prácticas para aplicar en el día a día.

Las entradas ya están disponibles en Ataquilla por 33 euros.

Fecha Iniciosábado, 26 de septiembre de 2026 19:00

LugarAuditorio Sede Afundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación