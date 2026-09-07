Charla-conferencia 'Artistas coruñeses baixo a represión e o exilio'

Una pintura de Seoane que denuncia la represión Concello de A Coruña

El Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide celebra el 10 de septiembre, a las 18.30 horas, la conferencia "Artistas coruñeses baixo a represión e o exilio". Rosario Sarmiento Escalona, numeraria da entidad organizadora, será a encargada de impartir esta jornada que repasará la fractura cultural que se produjo en A Coruña como consecuencia del golpe de Estado de 1936. Este 2026 se cumple el 90 aniversario del golpe de Estado contra la legalidad de la II República, el suceso que supuso una fractura traumática para la historia contemporánea de España.

El evento requiere de inscripción previa en el correo institutocornide@gmail.com. Es gratuíto y cuenta con 40 plazas.