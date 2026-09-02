Fran Lebowitz en la Fundación MOP

Fran Lebowitz Brigitte Lacombe

El próximo jueves 10 de septiembre a las 19.00 horas, el Centro MOP de A Coruña acogerá una nueva MOP Talk, en esta ocasión protagonizada por Fran Lebowitz, que hablará con el escritor Daniel Mendelsohn. Tras la charla entre los autores, se abrirá un turno de preguntas del público a Lebowitz y el evento concluirá con una firma de libros.

Dado el aforo limitado (200 personas) del espacio en el que tendrá lugar este encuentro, la asistencia requiere obtener con antelación una entrada gratuita (dos entradas por persona como máximo) a través de la página web de la Fundación MOP ( www.themopfoundation.org ). Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 3 de septiembre a las 11.00 horas de la mañana.

La escritora estadounidense Fran Lebowitz visita la Fundación MOP de A Coruña Más información

Fran Lebowitz es una de las observadoras sociales más perspicaces de la actualidad, como demuestran las mordaces opiniones que expresa en sus habituales entrevistas. Su escritura es igualmente directa y descarada, explican desde la Fundación MOP.

Antes de convertirse en escritora, Lebowitz desempeñó diversos trabajos ocasionales, hasta que Andy Warhol la contrató como columnista para 'Interview'. Posteriormente trabajó en 'Mademoiselle'. Su primer libro, una recopilación de ensayos titulada 'Metropolitan Life', fue un éxito de ventas, al igual que una segunda colección, 'Social Studies'. Alternando ironía, humor desenfadado, impasibilidad, sarcasmo, ingenio y agudeza, la prosa de Lebowitz resulta extraordinariamente entretenida. Ambos libros fueron reunidos en 'The Fran Lebowitz Reader', publicado en España en 2021 por Tusquets con el título 'Un día cualquiera en Nueva York'.

En 2010, Martin Scorsese dirigió para HBO el documental sobre Lebowitz 'Public Speaking'. La miniserie documental 'Pretend It's a City', también dirigida por Scorsese y protagonizada por Lebowitz, se estrenó en Netflix en 2021 y fue nominada a los Premios Emmy de 2021 en la categoría de Mejor Serie Documental o de No Ficción.

En 2008, la revista 'Vanity Fair' la incorporó a su Lista Internacional de los Mejor Vestidos.

Por su parte, el escritor Daniel Mendelsohn (Nueva York, 1960) es reconocido internacionalmente por obras como 'Una odisea', 'Tres anillos' o 'Los hundidos'.

Mendelsohn es, además, autor de la más reciente traducción de la 'Odisea' de Homero al inglés, publicada en 2025.