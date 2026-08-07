Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Conferencia | 'Eclipses: magia, miedo... y ciencia'

Imagen de un eclipse
Imagen de un eclipse
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El martes 11 de agosto, a las 19.00 horas, la Sede Afundación A Coruña acoge la conferencia divulgativa 'Eclipses: magia, miedo… y ciencia', a cargo de la astrofísica Eva Villaver. Una actividad abierta a todos los públicos, sin necesidad de conocimientos previos, y con entrada gratuita previa reserva en Ataquilla.com.

Villaver, con un lenguaje cercano y accesible, recorrerá la historia cultural y científica de los eclipses y analizará cómo se convirtieron en una herramienta fundamental para comprender el universo.

En la conferencia, los asistentes descubrirán cómo los eclipses han ayudado a estudiar la atmósfera terrestre, conocer la dinámica del Sistema Solar e incluso verificar algunas de las teorías más importantes de la física moderna.

Cartel charla sobre el eclipse en Afundación
Cartel charla sobre el eclipse en Afundación
Cedida

Eva Villaver es profesora de investigación y subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), doctora por la Universidad de La Laguna y cuenta con una trayectoria internacional que incluye instituciones como la NASA, la ESA, la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de Astrobiología. Ha participado en el descubrimiento de decenas de exoplanetas, es autora de centenares de publicaciones científicas y ha dirigido la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española. Dado su compromiso con la divulgación, colabora habitualmente con medios de comunicación y ha recibido el Premio de la Sociedad Geográfica Española (2023) y el Premio de Divulgación de la Carrera de la Mujer (2024).

Fecha Iniciomartes, 11 de agosto de 2026 19:00

LugarSede Afundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación