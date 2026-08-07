Conferencia | 'Eclipses: magia, miedo... y ciencia'

Imagen de un eclipse ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El martes 11 de agosto, a las 19.00 horas, la Sede Afundación A Coruña acoge la conferencia divulgativa 'Eclipses: magia, miedo… y ciencia', a cargo de la astrofísica Eva Villaver. Una actividad abierta a todos los públicos, sin necesidad de conocimientos previos, y con entrada gratuita previa reserva en Ataquilla.com.

Villaver, con un lenguaje cercano y accesible, recorrerá la historia cultural y científica de los eclipses y analizará cómo se convirtieron en una herramienta fundamental para comprender el universo.

En la conferencia, los asistentes descubrirán cómo los eclipses han ayudado a estudiar la atmósfera terrestre, conocer la dinámica del Sistema Solar e incluso verificar algunas de las teorías más importantes de la física moderna.

Cartel charla sobre el eclipse en Afundación Cedida

Eva Villaver es profesora de investigación y subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), doctora por la Universidad de La Laguna y cuenta con una trayectoria internacional que incluye instituciones como la NASA, la ESA, la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de Astrobiología. Ha participado en el descubrimiento de decenas de exoplanetas, es autora de centenares de publicaciones científicas y ha dirigido la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española. Dado su compromiso con la divulgación, colabora habitualmente con medios de comunicación y ha recibido el Premio de la Sociedad Geográfica Española (2023) y el Premio de Divulgación de la Carrera de la Mujer (2024).