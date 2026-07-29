La escritora gallega pionera del feminismo Emilia Pardo Bazán Archivo El Ideal Gallego

La Casa-Museo Emilia Pardo Bazán celebra, este miércoles 16, el 175 aniversario del nacimiento de la autora con la jornada 'Emilia Pardo Bazán, pionera del género negro'. La Fundación Luis Seoane será el escenario de la iniciativa a partir de las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo del salón de actos.

El encuentro partirá de los relatos criminales de la escritora, de la mano del investigador Xaquín Núñez Sabarís, para ponerlos en diálogo con la narrativa negra gallega contemporánea a través de la mirada de tres autores: Pedro Feijoo, Inma López Silva y Ana Viéitez.

El acompañamiento musical de Mario Diz, al violín, servirá de contrapunto emocional en torno a la tensión, el suspense y la intensidad dramática propios del género.