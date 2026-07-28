Conferencia de Santiago Juega Puig sobre la expedición Loaysa

La Asociación Histórico Cultural Bahía Ártabra organiza para el próximo jueves 30 de julio, a las 19.00 horas, la conferencia “Expedición Loaysa. 2026. V Centenario”, que será impartida por Santiago Juega Puig en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña (Avenida de la Marina, 3).

La conferencia abordará la relevancia histórica de la expedición comandada por García Jofre de Loaysa, una de las empresas marítimas más destacadas del siglo XVI y protagonista de la segunda circunnavegación del planeta. La ponencia ofrecerá una visión divulgativa sobre el contexto en el que se desarrolló esta expedición, sus principales protagonistas, los retos de la navegación oceánica en la época y el legado que dejó en la historia naval española.

Esta actividad se enmarca en el programa cultural promovido por la Asociación Histórico Cultural Bahía Ártabra para conmemorar el V Centenario de la Expedición Loaysa, que partió del Puerto de A Coruña el 24 de julio de 1525 y constituye uno de los hitos más relevantes de la historia marítima vinculada a la ciudad.

La conferencia forma parte del ciclo de actividades organizado para difundir y poner en valor el patrimonio histórico y marítimo de A Coruña, acercando al público episodios fundamentales de la exploración oceánica y del papel desempeñado por el puerto coruñés en las grandes navegaciones de la Edad Moderna.

Entrada libre hasta completar aforo.