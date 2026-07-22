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Agenda

Conferencia "O eclipse da nosa vida"

Eclipse en Arkansas
Eclipse 
Óscar Blanco

xoves 23 de xullo, ás 20:00 horas, o Circo de Artesáns da Coruña acollerá a conferencia "O eclipse da nosa vida", unha actividade divulgativa para preparar un dos acontecementos astronómicos máis esperados dos últimos anos: o eclipse total de Sol do 12 de agosto de 2026.

A conferencia será impartida por Óscar Blanco, presidente da Agrupación Astronómica Coruñesa Ío e experimentado observador de eclipses totais de Sol, quen explicará como se produce un eclipse total, por que o do próximo 12 de agosto será un acontecemento excepcional e como observalo con total seguridade.

Ao remate da charla, todas as persoas asistentes recibirán gratuitamente unhas gafas homologadas para a observación segura do eclipse.

A actividade está organizada polo Circo de Artesáns e a Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, dentro do seu compromiso coa divulgación científica e cultural.

Fecha Iniciojueves, 23 de julio de 2026 20:00

LugarCirco de Artesáns

Dirección R. San Andrés, A Coruña, 15003 A Coruña, España

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