Conferencia "O eclipse da nosa vida"
O xoves 23 de xullo, ás 20:00 horas, o Circo de Artesáns da Coruña acollerá a conferencia "O eclipse da nosa vida", unha actividade divulgativa para preparar un dos acontecementos astronómicos máis esperados dos últimos anos: o eclipse total de Sol do 12 de agosto de 2026.
A conferencia será impartida por Óscar Blanco, presidente da Agrupación Astronómica Coruñesa Ío e experimentado observador de eclipses totais de Sol, quen explicará como se produce un eclipse total, por que o do próximo 12 de agosto será un acontecemento excepcional e como observalo con total seguridade.
Ao remate da charla, todas as persoas asistentes recibirán gratuitamente unhas gafas homologadas para a observación segura do eclipse.
A actividade está organizada polo Circo de Artesáns e a Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, dentro do seu compromiso coa divulgación científica e cultural.