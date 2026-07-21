Conferencia de Juan Manuel Liñares

Expedición Loaysa EC

La Asociación Histórico Cultural Bahía Ártabra organiza para mañana miércoles, 22 de julio, a las 19:00 horas, la conferencia “Vivir, reír, sufrir, enfermar y morir en las navegaciones transoceánicas (siglo XVI)”, que será impartida por el médico odontólogo Juan Manuel Liñares Sixto en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña (Avenida Marina, 3).

La actividad propone un recorrido por las duras condiciones de vida a bordo de las embarcaciones que protagonizaron las grandes expediciones oceánicas de la Edad Moderna. A través de una visión histórica y divulgativa, la conferencia analizará cómo era la experiencia cotidiana de marineros, soldados y pasajeros durante largas travesías transoceánicas, abordando aspectos relacionados con la alimentación, la salud, las relaciones humanas y la mortalidad en alta mar.

Esta sesión forma parte del programa cultural que la Asociación Histórico Cultural Bahía Ártabra desarrolla con el objetivo de conmemorar el 501 aniversario de la expedición Loaysa, que supuso la segunda circunnavegación a la Tierra y zarpó del Puerto de A Coruña el 24 de julio de 1525.

El ciclo se completará la próxima semana con una segunda conferencia, programada para el 30 de julio a las 19:00 horas, también en el salón de actos de la Autoridad Portuaria. Bajo el título “Expedición Loaysa. 2026. V Centenario”, la ponencia será impartida por Santiago Juega Puig y estará centrada en una de las expediciones más relevantes de la historia naval española.

La entrada a ambas actividades es libre hasta completar el aforo.