Conferencia | 'A Coruña, porto negreiro'

Agrupación Cultural Alexandre Bóveda Archivo El Ideal Gallego

El miércoles 15, a las 19.30, la Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge la conferencia sobre el proyecto de investigación 'A Coruña entre memorias: historia, colonialismo e identidad', que dará pie a conocer los detalles de la exposición 'A Coruña: Porto Negrero', desarrollada en el Muncyt.

Cartel A Coruña, porto negreiro Cedida

La conferencia estará a cargo de la arquitecta Cristina Botana, una de las responsables de esta investigación, quien abordará los descubrimientos sobre nuestra historia local. El proyecto se propone como un ejercicio de memoria crítica que interpela directamente a la ciudad y a quienes la habitan, cuestionando de manera directa los relatos hegemónicos tradicionales y abriendo un espacio necesario para aquellas historias que fueron sistemáticamente silenciadas a lo largo del tiempo.

Cristina Botana es doctora en Arquitectura y Urbanismo por la UDC, especialista en segregación urbana e investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la USC, con una estadía en la Universidad de Berkeley enfocada en el análisis decolonial y antisistémico.

Es necesario inscribirse para reservar cupo en este enlace.