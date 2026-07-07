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Charla | 'Bicentenario do nacemento de Marcial del Adalid'

Marcial del Adalid
Marcial del Adalid
Archivo El Ideal Gallego 

El miércoles 8 de julio a las 19.30 horas, Margarita Viso impartirá la charla 'Bicentenario do nacemento de Marcial del Adalid (1826-1881). Vida e obra'.

Marcial del Adalid fue uno de los compositores del Estado español más importantes de su época. Para Galicia es el compositor que define el Rexurdimento musical, que será luego continuado por Veiga, Chané, Montes, Baldomir o Piñeiro, en la misma línea que él definió.

Margarita Viso es pianista, compositora, editora, siendo su faceta más destacada la de investigadora por sus trabajos sobre relevantes figuras de la historia de la música gallega. Fue profesora del Conservatorio Profesional da Coruña.

La entrada es libre pero se precisa inscripción.

Fecha Iniciomiércoles, 8 de julio de 2026 19:30

LugarAC Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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