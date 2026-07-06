Charla de Marian Rojas Estapé en A Coruña

Marian Rojas en la edición de Bioticamente Madrid 2025 Cedida

Bioticamente reunirá en A Coruñaen una sola jornada a cuatro grandes referentes: Marian Rojas Estapé, Eduardo Anitua, Sari Arponen y Mago More.

El evento estará conducido por Mago More, quien además de presentar compartirá su experiencia personal y dará cohesión a las intervenciones desde una perspectiva vivencial.

Marian Rojas Estapé abordará el cortisol, el estrés, el sentido de la vida y la educación emocional, con una mirada centrada en el impacto de las emociones en el bienestar.

Eduardo Anitua expondrá las posibilidades de la ciencia para una vida más plena, centrando su intervención en la longevidad, la prevención y la salud del futuro.

Por su parte, Sari Arponen pondrá el foco en la microbiota y la inflamación crónica, con una mirada científica que recuerda que el bienestar comienza en el intestino.

Las entradas pueden adquirse en la web de Ataquilla.