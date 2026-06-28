Luz Darriba presenta 'Madrugadas feroces'
O luns 29 de xuño ás 20.00 horas a Asociación Cultural Alexandre Bóveda recibe a Luz Darriba para a presentación da súa obra Madrugadas feroces. A autora descríbeo como un libro conformado por moitos recortes de cadernos que estiveron dispersos coma a súa propia vida, cheos de incongruencias, amarelados polo paso do tempo e atravesados polas furias, as agonías e as lembranzas.
Neste encontro afondaránun proxecto que naceu tras andar entre palabras cortadas e gritos, armando durante un tempo incalculábel infinitas versións dunha mesma cousa: a estrañeza propia. Darriba permitiu que os poemas decidisen os seus compañeiros de viaxe, saudándose nestes espazos novos xunto ás ilustracións na procura de armar todas as súas partes. O proceso creativo estivo marcado polo xogo co I Ching; tras tirar as moedas, os poemas mudaron os seus nomes polos hexagramas correspondentes buscando un novo sentido.
A autora armouse de ousadía en terra de poetas, vencendo o síndrome da impostora para transitar do amarelo do papel ao branco da pantalla dixital. O resultado destas chamadas de auxilio é unha xoia multidisciplinar: 18 poemas, 18 gravados dixitais asinados e numerados, un deles intervido á man, e 18 pezas sonoras. Un libro de artista para que o lectorado lle atope outras lecturas posíbeis.