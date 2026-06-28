Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Luz Darriba presenta 'Madrugadas feroces'

Luz Darriba
Luz Darriba
Luz Darriba

O luns 29 de xuño ás 20.00 horas a Asociación Cultural Alexandre Bóveda recibe a Luz Darriba para a presentación da súa obra Madrugadas feroces. A autora descríbeo como un libro conformado por moitos recortes de cadernos que estiveron dispersos coma a súa propia vida, cheos de incongruencias, amarelados polo paso do tempo e atravesados polas furias, as agonías e as lembranzas.

Neste encontro afondaránun proxecto que naceu tras andar entre palabras cortadas e gritos, armando durante un tempo incalculábel infinitas versións dunha mesma cousa: a estrañeza propia. Darriba permitiu que os poemas decidisen os seus compañeiros de viaxe, saudándose nestes espazos novos xunto ás ilustracións na procura de armar todas as súas partes. O proceso creativo estivo marcado polo xogo co I Ching; tras tirar as moedas, os poemas mudaron os seus nomes polos hexagramas correspondentes buscando un novo sentido.

A autora armouse de ousadía en terra de poetas, vencendo o síndrome da impostora para transitar do amarelo do papel ao branco da pantalla dixital. O resultado destas chamadas de auxilio é unha xoia multidisciplinar: 18 poemas, 18 gravados dixitais asinados e numerados, un deles intervido á man, e 18 pezas sonoras. Un libro de artista para que o lectorado lle atope outras lecturas posíbeis.

Fecha Iniciolunes, 29 de junio de 2026 20:00

LugarAsociación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación