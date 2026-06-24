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Agenda

Presentación del libro "Una novela para Victoria"

Fachada del Círculo de Artesanos de A Coruña
Fachada del Círculo de Artesanos de A Coruña
Ceddia

El Circo de Artesáns será escenario este jueves día 25, de la presentación de "Una novela para Victoria", la nueva obra del escritor coruñés Quinito López Mourelle. El acto dará comienzo a las 19:30 horas en la sede de la entidad, situada en la calle San Andrés, 36.

La presentación estará conducida por la periodista Doda Vázquez y el evento contará también con un breve concierto en el que participará Roberto Somoza.

La entrada será libre hasta completar aforo.

Fecha Iniciojueves, 25 de junio de 2026 19:30

LugarCirco de Artesáns

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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