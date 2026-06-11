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Presentación del libro 'Guía de periodismo inclusivo'

'Guía de periodismo inclusivo'El Instituto de las Mujeres, organismo autÃ³nomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha presentado este martes la 'GuÃ­a de periodismo inclusivo. Perspectiva de gÃ©nero interseccional en la construcciÃ³n de mensajes mediÃ¡ticos', en la que aborda el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y la viralidad en la comunicaciÃ³n.SOCIEDAD MARIAN LEON. INSTITUTO DE LAS MUJERES
Portada del libro 'Guía de periodismo inclusivo'
Europa Press

La casa Charry, en Oleiros, acoge el lunes 29 de junio a las 19:00 horas la presentación del 'Guía de libro  periodismo inclusivo: Perspectiva de género interseccional en la construcción de mensajes mediáticos' de Lucía Quiroga. 

La autora estará acompañada pro Cláudia Morán y Marga Tojo, de Xornalistas Galegas; Montse Montaos, responsable de la agrupación de periodistas de CCOO; y Pablo Cibeira, concejal de comunicación del Ayuntamiento de Oleiros. 

La entrada será libre.

Fecha Iniciolunes, 29 de junio de 2026 19:00

LugarCasa Charry

Dirección Casa Charry, Pl. de Galicia, 2, 15173 Oleiros, La Coruña, España

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