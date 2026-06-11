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Presentación del libro 'Guía de periodismo inclusivo'
La casa Charry, en Oleiros, acoge el lunes 29 de junio a las 19:00 horas la presentación del 'Guía de libro periodismo inclusivo: Perspectiva de género interseccional en la construcción de mensajes mediáticos' de Lucía Quiroga.
La autora estará acompañada pro Cláudia Morán y Marga Tojo, de Xornalistas Galegas; Montse Montaos, responsable de la agrupación de periodistas de CCOO; y Pablo Cibeira, concejal de comunicación del Ayuntamiento de Oleiros.
La entrada será libre.