De izquierda a derecha, Ana Cabana, Alba Rodríguez y Brais Lorenzo Cedida

El jueves 18 de junio, a partir de las 19.00 horas, en la Fundación Luis Seoane , el grupo de trabajo 'Pensamento e ensaio' de la Real Academia Galega le dedica a Ruth Matilda Anderson su cuarto encuentro anual. La sesión, con entrada libre, se centrará en 'a ollada nas mulleres' de la conservadora de la Hispanic Society of America, autora de 'Gallegan Provinces of Spain. Pontevedra and La Coruña (1939)', uno de los más exhaustivos ensayos sobre la Galicia de hace un siglo.

Cartel evento RAG Ruth Matilde Anderson Cedida

En estas páginas, la investigadora, que recorrió entre 1924 y 1926 Galicia para retratar nuestro país con el poder de la fotografía y la palabra, ofreció además la mayor traducción al inglés de Rosalía de Castro hasta el año 1964. A pesar de su importancia, esta labor permaneció fuera del repertorio bibliográfico del gallego, ausencia que será uno de los temas que se aborden e una jornada que contará con los aportes de Alba Rodríguez Saavedra, traductora de Anderson, la historiadora Ana Cabana y el fotógrafo Brais Lorenzo.