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Agenda

Presentación del libro 'Resiliencia Poética v1: Los poetas resucitas'

Berta Fernández Méndez
Berta Fernández Méndez
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La librería Arenas presenta en el Sporting Club, el viernes 12 de junio a las 19:30 horas Casino de A Coruña el libro 'Resiliencia Poética v1: Los poetas resucitados' de Berta  Fernández Méndez (autora), música 'Los Poetas resucitados' y Yano Yoro (Ilustradora. 

Participará también en el acto Sandra García Sánchez-Beatro, directora de la colección Karuna de la editorial Chinmayan ediciones. 

La entrada será libre hsata completar aforo.

Fecha Inicioviernes, 12 de junio de 2026 19:30

LugarSporting Club Casino de La Coruña

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

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