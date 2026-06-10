Presentación del libro 'Resiliencia Poética v1: Los poetas resucitas'

Berta Fernández Méndez Facebook

La librería Arenas presenta en el Sporting Club, el viernes 12 de junio a las 19:30 horas Casino de A Coruña el libro 'Resiliencia Poética v1: Los poetas resucitados' de Berta Fernández Méndez (autora), música 'Los Poetas resucitados' y Yano Yoro (Ilustradora.

Participará también en el acto Sandra García Sánchez-Beatro, directora de la colección Karuna de la editorial Chinmayan ediciones.

La entrada será libre hsata completar aforo.