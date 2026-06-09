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Charla| 'Eclipses ao longo da Historia: medo, mito e ciencia'

El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana

Este miércoles 10 de junio, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano, Juan Nolasco del Planetario do Porto - Centro Ciencia Viva (Portugal), hablará sobre los 'Eclipses ao longo da Historia: medo, mito e ciencia'.

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será el fenómeno astronómico más destacado del año en toda la Península Ibérica. A partir de este evento, se propone un viaje a través de la historia, explorando cómo los eclipses fueron interpretados entre el miedo, el mito y  la ciencia.

Así mismo, se abordaran sus representaciones en el arte, la literatura y la cultura, invitando al público a comprender y vivir este fenómeno de forma informada, consciente y segura.

Fecha Iniciomiércoles, 10 de junio de 2026 19:00

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

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