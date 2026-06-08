Conferencias | 'Arquitectura al límite' y 'Historia construida'
Este martes 09 de junio, a las 19.30 horas, en la Academia Galega de Belas Artes se impartirán las conferencias 'Arquitectura al límite' y 'Historia construida', en el marco del ciclo 'Experiencias en arquitectura. Investigación y realizaciones recientes'.
Este ciclo de conferencias está enmarcado en los 'Martes das Artes' de la Academia. Una actividad coordinada por el arquitecto y académico Xosé Manuel Casabella López.
La jornada de este martes está compuesta por las conferencias 'Arquitectura al límite', impartida por Elena Sarmiento Díez y 'Historia construida', impartida por Adrián Martín Prieto, AE Studio -Estudio de Arquitectura de A Coruña especializado en la edificación de nueva planta, rehabilitación, urbanización o urbanismo-.
La actividad se realizará en el salón de actos de la Academia, con entrada libre, hasta completar el aforo.