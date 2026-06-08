Real Academia Galega de Belas Artes

Este martes 09 de junio, a las 19.30 horas, en la Academia Galega de Belas Artes se impartirán las conferencias 'Arquitectura al límite' y 'Historia construida', en el marco del ciclo 'Experiencias en arquitectura. Investigación y realizaciones recientes'.

Este ciclo de conferencias está enmarcado en los 'Martes das Artes' de la Academia. Una actividad coordinada por el arquitecto y académico Xosé Manuel Casabella López.

Cartel conferencia en la Real Academia Galega de Belas Artes Cedida

La jornada de este martes está compuesta por las conferencias 'Arquitectura al límite', impartida por Elena Sarmiento Díez y 'Historia construida', impartida por Adrián Martín Prieto, AE Studio -Estudio de Arquitectura de A Coruña especializado en la edificación de nueva planta, rehabilitación, urbanización o urbanismo-.

La actividad se realizará en el salón de actos de la Academia, con entrada libre, hasta completar el aforo.