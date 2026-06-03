Amigos dos Museos de Galicia, Portas Ártabras Cedida

Este jueves 4 de junio, a las 20.00 horas, se pesentará en Portas Ártabras la conferencia 'Alicerces exipcios da cultura celta galaica', impartida por el artista, escritor e investigador especializado en el mundo celta, Javier Mareas, que será presentado por el historiador de la cultura gallega Felipe – Senén.

En esta conferencia se dará a conocer cómo las leyendas y la arqueología de este territorio muestran un pasado exuberante y un exótico patrimonio de un grupo celta, los Gaélicos, que habitó Galicia antes de la Edad de Hierro. Ellos fueron los responsables de introducir un lenguaje técnico y simbólico ajeno y novedoso proveniente de oriente.

La entrada es libre hasta completar el aforo.

Cartel exposición Cedido