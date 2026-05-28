El Ideal Gallego Fundado en 1917

Presentación do libro 'A lúa din que non chora'

Moncho Borrajo
O escritor e humorista Moncho Borrajo presentará na Coruña o seu novo libro, 'A lúa din que non chora', obra gañadora do Premio Fernando Arenas Quintela 2026, nun acto aberto ao público que terá lugar o xoves 28 de maio, ás 20.00 horas, no salón de actos da Delegación Territorial da ONCE, en Cantón Grande, 3.

O evento está organizado por Arenas Libros e Publicaciones Arenas, coincidindo ademais co 75 aniversario da histórica libraría coruñesa.

Na presentación participarán Manuel Santiago Arenas Roca, editor, libreiro e xestor cultural; Javier Ozores Marchesi, Conde de Priegue, escritor e vogal do xurado; José María Paz Gago, catedrático de Literatura Comparada da UDC e tamén membro do xurado; e Francisco Vázquez Vázquez, exalcalde da Coruña, embaixador de España e presidente do xurado do premio.

A entrada será libre ata completar aforo. As persoas interesadas tamén poden reservar exemplares da publicación a través do teléfono 981 22 24 42.

Fecha Iniciojueves, 28 de mayo de 2026 20:00

LugarDelegación Territorial da ONCE

Dirección Rúa Cantón Grande, 3, 15003 A Coruña, España

