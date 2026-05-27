El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Pensando o Futuro: Intelixencia Artificial: adaptarse ou …?

Inteligencia Artificial
EC

No marco do cuarto encontro do ciclo Pensando o Futuro, o xoves 28 de maio ás 19:30 horas, terá lugar a charla titulada Intelixencia Artificial: adaptarse ou …?, coa intervención de Laura Castro, profesora titular no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información da Universidade da Coruña (UDC) e investigadora do impacto social da tecnoloxía.

Nesta palestra explorarase que é a IA de maneira accesíbel, entendendo como xurdiu, que persegue, como foi avanzando e o momento actual. Comprender ese camiño é imprescindible para entender o papel que a IA pode xogar nas nosas vidas, na nosa economía e na nosa cultura. Así, poderase reflexionar sobre quen toma decisións, como se distribúen os beneficios e as responsabilidades, e que preguntas éticas deben acompañar á tecnoloxía en xeral, e á IA en particular, mentres avanza.

Fecha Iniciojueves, 28 de mayo de 2026 19:30

LugarAgrupación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

