Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

“Maiores LGTBIQ+, as nosas vivencias”

Maiores LGTBI+
Maiores LGTBI+
Cedida

O mércores 27 de mayo as 20:00 horas, o Circo de Artesáns pon en marcha unha nova acción en Galicia para visibilizar as historias de vida de quen loitou por visibilizar as relacións sexuais e afectivas no noso país. Con esta iniciativa, queren recuperar e reivindicar a loita disidentes que, ao longo da nosa historia recente, cimentaron os piares dos nosos dereitos ata chegar a estes momentos nos que ser unha persoa LGTBIQ+ non é un delito.

Agenda:

  • 20:00. horas

Presentada por: Paco Novo (F26D) y Aurora Paz Viruet (Comisión para a recuperación da memoria histórica da Coruña).

  • 20:10

Presentación de Memoria LGBT (proyecto de la Asociación Palestra para la recuperación de la memoria colectiva) – 24 minutos.

  • 20:35

Coloquio

Invitadas: Luisa Martínez de Guindos

Patrocinado por Muriel Delgado

Antonio Calvo Caabeiro

Guillermina Domínguez Touriño

María Jesús Carro González

Moderadora: Mariele de Almeida (Técnica de Diversidad – Deloga)

  • 21:25

Despedida y cierre

Fecha Iniciomiércoles, 27 de mayo de 2026 20:00

LugarCirco de Artesáns

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación