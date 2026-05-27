“Maiores LGTBIQ+, as nosas vivencias”
O mércores 27 de mayo as 20:00 horas, o Circo de Artesáns pon en marcha unha nova acción en Galicia para visibilizar as historias de vida de quen loitou por visibilizar as relacións sexuais e afectivas no noso país. Con esta iniciativa, queren recuperar e reivindicar a loita disidentes que, ao longo da nosa historia recente, cimentaron os piares dos nosos dereitos ata chegar a estes momentos nos que ser unha persoa LGTBIQ+ non é un delito.
Agenda:
- 20:00. horas
Presentada por: Paco Novo (F26D) y Aurora Paz Viruet (Comisión para a recuperación da memoria histórica da Coruña).
- 20:10
Presentación de Memoria LGBT (proyecto de la Asociación Palestra para la recuperación de la memoria colectiva) – 24 minutos.
- 20:35
Coloquio
Invitadas: Luisa Martínez de Guindos
Patrocinado por Muriel Delgado
Antonio Calvo Caabeiro
Guillermina Domínguez Touriño
María Jesús Carro González
Moderadora: Mariele de Almeida (Técnica de Diversidad – Deloga)
- 21:25
Despedida y cierre