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Agenda

Presentación de “El Libro de Mi Vida”

Ana Diaz presidenta de Galezheirmer
Ana Diaz presidenta de Galezheirmer
Cedida

Oleiros acogerá mañana, miércoles 27 de mayo, a las 18:00 horas, la presentación de “El Libro de Mi Vida”, una iniciativa orientada a la estimulación cognitiva y al bienestar emocional de personas con demencia. El acto está impulsado por GALZHEIMER CARE con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”.

La herramienta ha sido diseñada para acompañar a pacientes y familias mediante la construcción de recuerdos y experiencias personales, fortaleciendo la memoria, la identidad y la conexión emocional.

En la presentación participarán:

  • Belén Taboada Casal, concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Concello de Oleiros.
  • Isabel Jiménez Martín, neuropsicóloga y doctora en Neurociencia.

Al finalizar el acto se entregarán ejemplares a las personas asistentes.

Fecha Iniciomiércoles, 27 de mayo de 2026 18:00

LugarCasa Charry

Dirección Casa Charry, Pl. de Galicia, 2, 15173 Oleiros, La Coruña, España

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