Ana Diaz presidenta de Galezheirmer Cedida

Oleiros acogerá mañana, miércoles 27 de mayo, a las 18:00 horas, la presentación de “El Libro de Mi Vida”, una iniciativa orientada a la estimulación cognitiva y al bienestar emocional de personas con demencia. El acto está impulsado por GALZHEIMER CARE con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”.

La herramienta ha sido diseñada para acompañar a pacientes y familias mediante la construcción de recuerdos y experiencias personales, fortaleciendo la memoria, la identidad y la conexión emocional.

En la presentación participarán:

Belén Taboada Casal, concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Concello de Oleiros.

Isabel Jiménez Martín, neuropsicóloga y doctora en Neurociencia.

Al finalizar el acto se entregarán ejemplares a las personas asistentes.