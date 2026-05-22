Letras Galegas Vivas na Diputación de A Coruña
A Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña celebrará o vindeiro martes 26 de maio unha nova edición das Letras Galegas cun formato participativo e innovador baixo o título Letras Galegas Vivas, unha iniciativa que busca reivindicar a literatura galega contemporánea como unha expresión colectiva, dinámica e aberta á cidadanía.
A actividade desenvolverase entre as 17:00 e as 19:30 cun acto público no que se presentarán os relatos creados polas persoas participantes xunto ás escritoras Emma Pedreira, María Besteiros e Ana Varela.
Durante a primeira parte da xornada, as persoas inscritas dividiranse en tres grupos de traballo coordinados polas tres autoras convidadas. Ao longo de dúas horas, cada grupo elaborará un relato curto en galego de maneira colectiva, nun exercicio creativo que pretende reflectir “unha realidade creativa plural, coral, viva e diversa”.
A iniciativa contará coa participación de tres voces destacadas da literatura galega contemporánea. Emma Pedreira, escritora, poeta e artista plástica coruñesa, chega ao encontro cunha sólida traxectoria avalada por galardóns como o Premio da Crítica Española en narrativa galega por Bibliópatas e fobólogos e o Premio Xerais por Besta do seu sangue. A súa obra destaca pola experimentación entre poesía, narrativa e creación artística.
A segunda parte da xornada reunirá novamente os tres grupos nun acto aberto ao público xeral. As escritoras darán lectura aos relatos creados durante o obradoiro e manterán unha conversa arredor da importancia de manter viva a literatura galega, así como da figura de Begoña Caamaño, homenaxeada nesta edición das Letras Galegas.
O acceso á sesión final será libre ata completar aforo.