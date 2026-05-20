Portada del libro 'El deporte en la literatura'

La Real Academia Gallega de Jurisprudencia acogerá este jueves 21 de mayo la presentación del libro “El deporte en la literatura”, obra del magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo Alcubilla.

Acompañarán al autor el vicepresidente de la RAGJYL, Francisco Ordóñez, el ex alcalde coruñés y académico de honor de la institución, Francisco Vázquez, el Secretario General para el Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García y el Director General de Justicia de la Xunta de Galicia, José Tronchoni.

El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia, en el Edificio del Consulado del Mar (Plaza del Pintor Sotomayor, 1, 2ª planta) y es de entrada libre hasta completar aforo.