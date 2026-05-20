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Agenda

II Jornada Logística Agroalimentaria

Vista del Puerto Exterior de Langosteira
Vista del Puerto Exterior de Langosteira
EC

La Autoridad Portuaria de A Coruña y la Asociación Española del Transporte celebrarán mañana jueves, 21 de mayo, la II Jornada Logística Agroalimentaria, un encuentro que reunirá en A Coruña a representantes del sector agroalimentario, logístico, marítimo y del transporte a nivel nacional.

La jornada tendrá lugar en el Club Cámara Noroeste, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y contará con el respaldo de algunos de los principales operadores y organizaciones del sector como patrocinadores: TMGA, Grupo Nogar, Pérez Torres Marítima, Ontime, P&J Carrasco y la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos.

El programa completo puede consultarse en la web oficial de la jornada .

Fecha Iniciojueves, 21 de mayo de 2026 09:00

LugarClub Cámara Noroeste

Dirección La Coruña, España

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