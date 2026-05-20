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Agenda

Conferencia | 'La Restauración. Panorama Histórico-artístico de una sociedad y Ejército de cambio'

Museo Histórico Militar de A Coruña
Museo Histórico Militar de A Coruña
museos.xunta.gal

El jueves 21 de mayo, a las 19.00 horas, se impartirá, en el Museo Histórico Militar de A Coruña, la conferencia 'La Restauración. Panorama Histórico-artístico de una sociedad y Ejército de cambio'. La ponente será la Doctora en Historia, investigadora y crítica de arte María Fidalgo.

María Fidalgo nació en Ferrol en el seno de una saga científica y militar, y vive en Sevilla. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, ha intervenido como investigadora en diversos congresos internacionales, Es autora de los libros: 'Ferrer Dalmau, Bocetos para la Historia', 'Ferrer-Dalmau, Imperio', 'La Movida Gallega. 40 años después', 'Salvador Amaya, Escultor' y coautora de numerosas obras, entre las que destacan: 'Ferrer-Dalmau, el pintor de batallas', 'Ferrer-Dalmau, La llegada de Cortés'. 'Voluntarios para morir' y 'Soños sobre lenzo'.

Actualmente desarrolla su actividad como columnista y analista cultural en distintas publicaciones impresas y digitales, con más de 700 artículos de crónica cultural, temática histórica, literaria, política, análisis social y actualidad militar, amén de 120 críticas artísticas y literarias en diferentes medios. Además, en el campo docente, posee 30 años de experiencia en distintos centros de Bachillerato de Andalucía. 

Fecha Iniciojueves, 21 de mayo de 2026 19:10

LugarMuseo Histórico Militar de A Coruña

Dirección Praza de Carlos I, A Coruña, 15001 A Coruña, España

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