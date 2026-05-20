Charla Galzheimer Care 

Ana Díaz Cortés

La asociación Galzheimer Care organiza mañana jueves 21 de mayo, a las 19:00 horas, en A Coruña la charla abierta al público “¿Quién cuida al cuidador? El peso invisible del cuidado”, un encuentro centrado en el impacto emocional, psicológico y social que afrontan miles de personas cuidadoras en contextos de envejecimiento, dependencia y deterioro cognitivo.

La sesión estará protagonizada por la socióloga y doctora en Ciencias de la Salud Ana Díaz Cortés, presidenta de Galzheimer Care y especialista en cuidado familiar, en conversación con la comunicadora Lorena Fagil.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones relacionadas con el desgaste emocional del cuidado prolongado, la culpa, la sobrecarga, el aislamiento y la dificultad para pedir ayuda, así como los cambios asociados al envejecimiento y las situaciones que viven diariamente familiares y cuidadores.

La iniciativa forma parte de la labor de sensibilización y concienciación social que desarrolla Galzheimer Care para promover una cultura del cuidado más humana y visibilizar la realidad emocional de quienes sostienen los cuidados familiares.

El acto tendrá formato de conversación abierta y busca generar un espacio cercano de reflexión, acompañamiento y divulgación.