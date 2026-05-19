Agenda
Conferencia 'Entre vivir e visitar: o reto urbano do turismo'
O mércores 20 de maio ás 19:30 hora, terá lugar o terceiro encontro do ciclo Pensando o Futuro coa intervención de María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela, baixo o título 'Entre vivir e visitar: o reto urbano do turismo'.
A conferencia analizará a relación entre turismo e cidade, atendendo tanto aos impactos da presión turística como ás oportunidades de dinamización e mellora dos servizos. Examínanse os efectos sobre o mercado residencial, o espazo público e a vida cotiá da poboación, con especial atención ás dinámicas de concentración e saturación. Durante a sesión, exporanse chaves para avanzar cara a un equilibrio entre o dereito a habitar a cidade e a súa función como destino turístico.