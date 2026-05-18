Jornada “Enfermedades Invisibles: Visibilizando lo que no se ve”
El próximo 23 de mayo, de 10:00 a 13:00 horas, se celebrará en Fundación María José Jove la jornada “Enfermedades Invisibles: Visibilizando lo que no se ve”, una iniciativa impulsada conjuntamente por asociaciones de pacientes con el objetivo de dar voz y visibilidad a enfermedades que, aunque no siempre son perceptibles a simple vista, afectan profundamente a la vida de miles de personas.
Las entidades organizadoras, ACEM (Asociación de Esclerosis Múltiple), AGAL (Asociación de Lupus), ASIA (Asociación de Incontinencia) y FIBRO VISIBLES (Asociación de Fibromialgia y SFG, han unido esfuerzos para crear un espacio de encuentro, información y apoyo dirigido a pacientes, familiares y ciudadanía en general.
El evento contará además con la presencia de Nereida Canosa, quien acompañará a las asociaciones durante la jornada.
La actividad será gratuita y abierta a toda la ciudadanía.