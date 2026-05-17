Marga do Val fala de Begoña Caamaño
O luns 18 de maio ás 20.00 horas, Marga do Val falará na Asociación Cultural Alexandre Bóveda da figura de Begoña Caamaño, autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas.
Marga do Val, recoñecida poeta, ensaísta e crítica literaria, ofreceranos unha ollada profunda e persoal sobre a narrativa de Caamaño. Grazas á estreita amizade que as unía e ao seu labor como estudosa da súa obra, a conferenciante analizará as claves literarias dunha das voces máis singulares das nosas letras contemporáneas.
Marga Romero Lorenzo, coñecida como Marga do Val, é autora de poesía, ensaio, novela e teatro. Licenciada en Filoloxía Hispánica e Galego-Portuguesa pola USC, exerceu como lectora de lingua e literatura galegas na universidade de Tréveris e actualmente é profesora de lingua e literatura galegas no ensino medio. Colaborou en varias publicacións periódicas, como a revista Grial, Festa da Palabra Silenciada, A Nosa Terra ou Sermos Galiza. Recibiu o Premio da Crítica de poesía galega no 2010 e o Premio da AELG de tradución no 2011. É unha destacada estudosa da obra de Rafael Dieste, Otero Pedraio, Luísa Villalta e Begoña Caamaño.