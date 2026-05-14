Conferencia de Barreiro Rivas sobre “La evolución de la democracia Española en el período  2006-2026: El abandonode la cultura de la transición”

Cedida

Mañana jueves 14 de mayo, a las 19.30 horas, en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación El profesor Ad Honorem de Ciencia Política de la Universidad compostelana, José Luis Barreiro Rivas, disertará mañana sobre los cambios en la democracia españoia en los últimos veinte años. Invitado por la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, Barreiro Rivas analizará “La evolución de la democracia española en el periodo 2006-2026: el abandono de la cultura de la transición”.

El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede académica (Edificio del Real Consulado del Mar, Plaza del Pintor Sotomayor, 1, 2ª planta) y será de entrada libre hasta completar aforo.