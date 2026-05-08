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Conferencia| 'Sostener la vida desde la precariedad: el trabajo de cuidados en las residencias'

Imagen de una actividad especial realizada en una residencia de mayores
Archivo El Ideal Gallego 

Este martes 12 de mayo, a las 18.00 horas, la Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios de A Coruña, presenta una sesión informativa con Paloma Moré, profesora en la Facultad de Sociología de la Universidad da Coruña, sobre el cuidado en las residencias de personas. 

El título de la ponencia es: "Sostener la vida desde la precariedad: el trabajo de cuidados en las residencias de personas".

Cuidados en las residencias de personas
Cuidados en las residencias de personas
Cedida

La actividad tendrá lugar en la primea planta del Sporting Club Casino de A Coruña.

Fecha Iniciomartes, 12 de mayo de 2026 18:00

LugarSporting Club Casino

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

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