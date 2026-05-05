Vanessa Lorenzo presenta su libro 'Jorge y Cloe, el enigma de los números gigantes'

Vanessa Lorenzo

El Sporting Club Casino acoge el viernes 16 de mayo la presentación del libro 'Jorge y Cloe, el enigma de los números gigantes', una aventura de matemáticas y economía escrita por Vanessa Lorenzo y recomendada para niños y niñas de entre 8 y 11 años.

Ramón Núñez Gamallo, doctor en ciencias Económicas y Empresariales, y María Nimo, profesora de Física y Química y fundadora de EnxeñoLabs, acompañarán a la autora en la charla. Además, habrá juegos para niños a partir de las 18.00 horas.